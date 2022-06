Die Privatbrauerei Oettinger nimmt angesichts von Absatzrückgängen in Deutschland auch an ihrem nordrhein-westfälischen Standort Veränderungen vor. In Mönchengladbach werde eine Mehrweganlage stillgelegt, teilte Oettinger auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort habe das aber keine einschneidenden Auswirkungen, sagte Brauerei-Chefin Pia Kollmar.