Ein Mann hat am Mittwochnachmittag an der Dortmunder U-Bahn-Station Stadtgarten Reizgas gesprüht. Insgesamt 14 Menschen seien verletzt worden, darunter der Verdächtige selbst, berichtete die Polizei. Auslöser sei nach ersten Ermittlungen eine Fahrkartenkontrolle gewesen, sagte eine Sprecherin. Sieben Verletzte mussten zur Behandlung in Kliniken gebracht werden. Der mutmaßliche Täter wurde ambulant an der U-Bahn-Station behandelt und erhielt einen Platzverweis, gegen ihn wird Anzeige erstattet. Zuvor hatte die "WAZ" berichtet.