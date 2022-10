Die Polizei in Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) hat bei einer großangelegten Verkehrskontrolle auf der Autobahn 30 ein Kilogramm Kokain bei einem Autofahrer entdeckt. Der 30-Jährige habe zudem unter dem Einfluss von Drogen gestanden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der aus Nordrhein-Westfalen stammende Mann wurde vorläufig festgenommen.

Bei einem anderen Autofahrer wurden 116 Gramm Marihuana und 39 Gramm Haschisch sichergestellt. Auf den 36-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren zu.

Bei der Großkontrolle in der Nähe der deutsch-niederländischen Grenze überprüfte die Polizei in der Nacht in Zusammenarbeit mit dem Zoll rund 900 Menschen in 600 Fahrzeugen. Insgesamt wurde 32 Mal gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen.

