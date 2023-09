Schüsse am Wuppertaler Hauptbahnhof haben am frühen Dienstagabend einen Großeinsatz von Polizei und Bundespolizei ausgelöst. "Bei den Waffen handelte es sich ersten Erkenntnissen zufolge nicht um scharfe Schusswaffen", sagte ein Polizeisprecher. Hinweise auf mögliche Verletzte gebe es bislang nicht.

Schüsse am Wuppertaler Hauptbahnhof haben am frühen Dienstagabend einen Großeinsatz von Polizei und Bundespolizei ausgelöst. "Bei den Waffen handelte es sich ersten Erkenntnissen zufolge nicht um scharfe Schusswaffen", sagte ein Polizeisprecher. Hinweise auf mögliche Verletzte gebe es bislang nicht.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen habe es einen Streit zwischen drei Personen gegeben, in dessen Verlauf einer der Männer eine Waffe gezogen und mehrmals in die Luft geschossen habe, teilte die Polizei am späteren Abend mit. Danach sei der Mann mit einem Komplizen in das nahe gelegene Bahnhofsgebäude geflohen. Der Dritte habe die Verfolgung aufgenommen und ebenfalls mit einer Waffe in Richtung des Bahnhofs geschossen.

Mehrere Augenzeugen hatten der Polizei zwei bewaffnete Personen und Schussgeräusche gemeldet. Einer der mutmaßlichen Schützen wurde festgenommen und befragt. Nach dem zweiten sowie dem dritten Beteiligten werde intensiv gefahndet, hieß es. Dazu sei der Bahnhof zeitweise umstellt worden, teilte die Bundespolizei mit. Die Hintergründe des Vorfalls waren noch unklar.

Mitteilung