Schwer bewaffnete Polizisten haben bei einer Razzia in Wuppertal am Freitagabend acht Objekte durchsucht. An den Durchsuchungsaktionen des Zolls waren auch Beamte der Wuppertaler Polizei, der Steuerfahndung, der Fahndung NRW und der Ausländerbehörde beteiligt. Ob sich die Razzia möglicherweise gegen Clankriminalität richtete, wie Beobachter vor Ort berichteten, konnte ein Sprecher der Wuppertaler Polizei am frühen Samstagmorgen nicht sagen. Detailauskünfte könne der Zoll geben, der die Federführung habe, aber zunächst nicht erreichbar war.