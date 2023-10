Ein 44-jähriger Mann ist in Harsewinkel (Kreis Gütersloh) mit einem Fahrrad bewusstlos auf einem Geh- und Radweg liegend aufgefunden worden und wenig später gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wurden Anwohner am Freitagnachmittag auf den bewusstlosen Mann aufmerksam. Obwohl Ersthelfer sofort mit Reanimationsmaßnahmen begannen und kurz darauf Rettungskräfte diese fortführten, starb der 44-Jährige noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum bislang unklaren Unfallhergang dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.