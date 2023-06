Ein 70 Jahre alter Mann ist im westfälischen Halle mit seinem Auto gegen eine Straßenlaterne gefahren und noch am Unfallort gestorben. Der Senior kam am Samstag aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Laterne, wie die Polizei mitteilte. Anwohner leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Dennoch starb der Mann an der Unfallstelle.