Ein mit Paketen beladener Lkw-Anhänger ist am Donnerstagmorgen auf der A33 bei Stukenbrock-Senne (Kreis Gütersloh) umgekippt. Da zum Aufrichten des Anhängers ein Kran benötigt wurde, war die Autobahn in Richtung Osnabrück für die Bergungsarbeiten für etwa sechs Stunden voll gesperrt. In der Spitze staute sich der Verkehr auf etwa drei Kilometern.