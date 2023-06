Eine 28-jährige Autofahrerin ist in Verl gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Die Frau kam in der Nacht zum Dienstag aus bislang ungeklärtem Grund in einer Kurve von der Straße ab, wie die Polizei in Gütersloh am Dienstag mitteilte. Die Feuerwehr barg die Schwerverletzte aus ihrem Kleinwagen. Sie kam in ein Bielefelder Krankenhaus.