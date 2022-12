Bei einem Zusammenstoß ihres Fahrzeugs mit einem Lastwagen in Werther (Kreis Gütersloh) sind ein Busfahrer und sein Mitfahrer leicht verletzt worden. Der 44-Jährige war am Donnerstagabend mit dem Bus von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen geparkten Lastwagen gestoßen, wie die Polizei Gütersloh am Freitag mitteilte. Rettungskräfte versorgten die beiden leicht verletzten Männer vor Ort. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 20.000 Euro. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.