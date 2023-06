Bei einem Brand in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Gütersloh ist am Montagabend ein Mensch ums Leben gekommen. Rettungskräfte hätten in den völlig ausgebrannten Räumen einer Wohnung einen zunächst nicht identifizierten Leichnam gefunden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Es werde überprüft, ob es sich um einen 64-jährigen Hausbewohner handelt, der aktuell vermisst wird. Die Obduktion ist für Mittwoch geplant. Der Brand sei um kurz vor 18 Uhr gemeldet worden. Zum Zeitpunkt des Brandes hätten sich sechs Menschen in dem Haus aufgehalten. Fünf von ihnen verließen das Haus unverletzt. Die Brandursache blieb zunächst unklar.