Unbekannte haben in Verl einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt. Die Polizei wurde in der Nacht auf Mittwoch durch mehrere Notrufe über eine laute Explosion informiert, wie die Beamten mitteilten. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte den gesprengten Automaten vor, der sich in einem Foyer der Filiale befindet. Laut Zeugenaussagen waren die vier bis fünf mutmaßlichen Täter in einem dunklen Wagen geflohen. Der Schaden am und im Gebäude konnte noch nicht geschätzt werden. Auch über die Höhe des erbeuteten Geldes konnten noch keine Angaben gemacht werden.