Im Fall einer getöteten Frau aus Steinhagen hat die Polizei deren Ehemann unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Gegen den 72-Jährigen sei am Freitag Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Bielefeld mit. Die 68-Jährige war seit dem 5. Juli zunächst als vermisst gemeldet, etwa zwei Wochen später wurde ihre Leiche in einem Waldgebiet in Halle (Westfalen) gefunden. Die Obduktion ergab, dass die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens geworden war.