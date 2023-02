Zwei Lagerhallen in Steinhagen (Kreis Gütersloh) sind am Dienstag in Brand geraten. In einer der beiden Hallen würden Chlorgasprodukte für Schwimmbäder gelagert, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Abend. Die Bevölkerung sei angesichts giftiger Brandgase gewarnt und dazu aufgerufen worden, sich drinnen aufzuhalten und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verletzte gab es zunächst keine. Die Brandursache war unklar. Nach Angaben des Sprechers war eine hohe Rauchwolke über den Hallen zu sehen. Die Feuerwehr rechnete noch mit langen Löscharbeiten über den Abend hinweg. Vier Löschzüge waren vor Ort.