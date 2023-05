Bei einem Unfall an einem Fußgängerüberweg ist ein 70-jähriger Radfahrer in Gütersloh lebensgefährlich verletzt worden. Laut Zeugen sei er am späten Sonntagnachmittag mit unverminderter Geschwindigkeit von einem Weg auf und über den Fußgängerüberweg gefahren, teilte die Polizei mit. Ein Auto erfasste den Mann. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 50 Jahre alte Autofahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße komplett gesperrt. Auto und Fahrrad wurden sichergestellt und von einer Abschleppfirma abgeholt.