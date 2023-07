Ein seit Dienstagmittag vermisstes neunjähriges Mädchen aus einer Jugendgruppe in Mastholte im Kreis Gütersloh ist am Dienstagabend selbstständig und wohlbehalten in die Einrichtung zurückgekehrt. Das teilte die Gütersloher Polizei am Mittwoch mit. Die Polizei hatte die Bevölkerung zuvor um Unterstützung bei der Suche nach dem Mädchen gebeten. Das Kind hatte das Jugendwerk Rietberg nach einem Streit mit einer anderen Gruppe verlassen.