Ein Autofahrer ist in Borgholzhausen (Kreis Gütersloh) mit seinem Wagen gegen einen Baum gekracht und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der 20-Jährige hatte in der Nacht auf Samstag in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren, wie die Polizei Gütersloh mitteilte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war zunächst unklar. Laut Polizei besteht aber der Verdacht, dass der Mann alkoholisiert war.