Ein 26-Jähriger soll in Hagen einen Mann mit einem Messer attackiert haben, der sich schützend vor die Lebensgefährtin des Angreifers gestellt hatte. Der 51-Jährige trug eine nicht lebensbedrohliche Stichverletzung am Schlüsselbein davon, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Polizei brachte den 26-Jährigen mit vorgehaltener Waffe dazu, das Messer fallen zu lassen. Eine Mordkommission ermittelt.