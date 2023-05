Ein achtjähriger Junge ist in Hagen so abgelenkt durch sein Handy gewesen, dass er beim Überqueren einer Straße vor einen Bus gelaufen ist. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, machte der 59-jährige Busfahrer noch eine Vollbremsung und versuchte, dem Kind auszuweichen. Er habe den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern können. Der Junge hatte Glück im Unglück und erlitt nur leichte Verletzungen. Er konnte von Rettungssanitätern noch an der Unfallstelle an seine Mutter übergeben werden.