Ein Motorradfahrer ist nach einem Zusammenprall mit einem Auto in Hagen gestorben. Das Motorrad des 20-Jährigen und das Auto seien am Donnerstagabend kollidiert, als die 27 Jahre alte Autofahrerin von einer Tankstelle zurück in den fließenden Verkehr fahren wollte, teilte die Polizei mit. Der Motorradfahrer zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er auf dem Weg ins Krankenhaus starb. Die genaue Unfallursache blieb zunächst unklar.