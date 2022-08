Bei einem Verkehrsunfall in Hamm sind am Samstagabend zwei jugendliche Fußgänger verletzt worden - einer schwer. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, übersah eine Autofahrerin beim Linksabbiegen die beiden Jugendlichen und erfasste sie mit ihrem Fahrzeug. Der schwer verletzte 15-Jährige und der leicht verletzte 16-Jährige wurden in ein Krankenhaus gebracht.