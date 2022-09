Bei einem Verkehrsunfall in Hamm ist eine Frau schwer verletzt worden. Die 25-Jährige versuchte am Dienstagnachmittag auf schmaler Fahrbahn einem Lkw Platz zu machen, als plötzlich ihr Autoreifen Luft verlor und sie daraufhin mit dem Heck des Lkws kollidierte, wie die Polizei mitteilte. Ihr Auto sei von der Fahrbahn abgekommen und habe sich überschlagen. Schwer verletzt wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.