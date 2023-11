Ein 65 Jahre alter Fußgänger ist bei einem Unfall in Hamm am Dienstagabend schwer verletzt worden. Der Mann sei beim Überqueren der Straße von einem 60-jährigen Autofahrer angefahren worden, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Der 65-Jährige sei von einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er stationär behandelt werde.