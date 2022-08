Eine 27-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall mit ihrem Motorrad in Hamm schwer verletzt worden. Ein 30 Jahre alter Autofahrer sei am Sonntag beim Abbiegen an einer Kreuzung mit der Motorradfahrerin kollidiert, teilte die Polizei mit. Die Motorradfahrerin wurde daraufhin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 8500 Euro.