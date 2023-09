Bei einem Autounfall sind eine Frau und ihre sechs und 16 Jahre alten Töchter leicht verletzt worden. Die 43-Jährige war in Hamm mit ihrem Wagen einer abknickenden Vorfahrtsstraße nach links gefolgt und dort mit dem Auto einer eigentlich wartepflichtigen 31-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei in der Nacht auf Mittwoch mitteilte. Die Sechsjährige wurde nach dem Unfall am frühen Dienstagabend vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die 31-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.