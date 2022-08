Eine 80 Jahre alte Radfahrerin ist bei einer Kollision mit einem Auto in Hamm schwer verletzt worden. Dem 76-jährigen Autofahrer gehe es offenbar gut, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Unfall habe sich am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Piebrockskamp Ecke Schlägelstraße im Hammer Stadtteil Heessen abgespielt. Die Frau wurde von Rettungskräften in ein Hammer Krankenhaus gebracht.

