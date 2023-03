Ein Räuber hat eine Mitarbeiterin bei einem Überfall in einem Seniorenzentrum in Hamm mutmaßlich mit einer Schusswaffe bedroht. Die Frau sei bei dem Vorfall am frühen Freitagmorgen nicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Ihren Angaben zufolge wurde sie von dem bislang unbekannten Täter mit vorgehaltener Waffe bedroht. Der Sachverhalt sei aber noch völlig unklar, so der Sprecher. Auch was erbeutet wurde, müsse noch geklärt werden. Die Fahndung nach dem Täter dauerte am Morgen an.