Ein mit drei Menschen besetztes Auto ist in Hamm am frühen Dienstagmorgen beschossen und eine junge Frau verletzt worden. Sie sei nicht in Lebensgefahr, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung am Dienstag mit. Über die beiden anderen Insassen im Wagen gab es zunächst keine weiteren Angaben. Eine Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.