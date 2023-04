Ein zehnjähriger Junge ist im westfälischen Hamm von einem Taxi angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind wollte am Sonntagabend einen Fußgängerüberweg in der Nähe des Technischen Rathauses überqueren, wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte. Der Taxifahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Jungen mit seinem Wagen. Das Kind wurde ins Krankenhaus gebracht.