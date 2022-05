Ein 42 Jahre alter Autofahrer hat am Montagabend beim Rückwärts-Ausparken am Bahnhof in Hamm einen Fahrradfahrer angefahren. Der 62-Jährige stürzte bei dem Unfall und zog sich schwere Verletzungen zu, wie die Polizei mitteilte. Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.