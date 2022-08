Handball-Bundesligist THW Kiel hat sich frühzeitig die Dienste von Nationalspieler Lukas Zerbe vom TBV Lemgo gesichert. Wie der Rekordmeister am Donnerstag mitteilte, wechselt der 26 Jahre alte Rechtsaußen zur Saison 2024/25 an die Förde. Bei den Kielern erhält er einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2027. Der 14-fache Nationalspieler ist der Neffe des früheren Europameisters Volker Zerbe. In seinen verbleibenden zwei Jahren bei den Lippern will sich der Auswahlakteur weiter "voll reinhängen". Der THW habe sich sehr um ihn bemüht: "Es ist eine große Ehre, einmal für diesen Club spielen zu dürfen", sagte Zerbe.