Beim 3:5 in Hamburg geriet die Schalke Deckung wiederholt in arge Bedrängnis. Das soll sich im Heimspiel gegen Kaiserslautern ändern. Trainer Thomas Reis ist zuversichtlich.

Schalke-Coach Thomas Reis verspürt trotz des Fehlstarts seiner Mannschaft in die neue Zweiliga-Saison keine gestiegene Anspannung. Ungeachtet der 3:5-Niederlage in Hamburg geht der Fußball-Lehrer mit Zuversicht in die Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern. "Ich bin fest davon überzeugt, dass es ein tolles Spiel wird. Wir wollen die ersten Punkte holen, um unser Ziel zu erreichen. Die Mannschaft muss ein Feuerwerk abbrennen, weil wir wieder tolle Rahmenbedingungen haben werden", sagte der Fußball-Lehrer voller Vorfreude auf dem Duell der beiden Traditionsclubs am Samstag (20.30 Uhr/Sky) vor gut 62.000 Zuschauern in der ausverkauften Veltins-Arena.

Neben Torhüter Ralf Fährmann und den am Kreuzband verletzten Leo Greiml muss der als Aufstiegsfavorit gehandelte Bundesliga-Absteiger auf den gesperrten Ibrahima Cissé verzichten, der in Hamburg die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Für ihn dürfte Neuzugang Timo Baumgartl erstmals in die Startelf rücken. "Es sieht danach aus, dass ich diese Entscheidung treffen werde. Es hat sich im Training gezeigt, dass er der Mannschaft helfen kann", verriet der Trainer.

Baumgartl soll dazu beitragen, dass die am vergangenen Freitag wenig sattelfeste Abwehr an Stabilität gewinnt. "Es ist das Fatale, dass man in Hamburg nichts mitnimmt, obwohl man drei Tore schießt. Wir haben im kollektiven Defensivverhalten nicht gut performt. Das müssen wir definitiv verbessern", forderte der 49-Jährige. Noch keine Option ist laut Reis der für ein Jahr von der Reserve des FC Bayern München ausgeliehene Junioren-Nationalspieler Yusuf Kabadayi: "Er scheint voll im Saft zu sein. Aber für Samstag ist mir das zu früh."

Der siebenmalige deutsche Meister aus Gelsenkirchen und der viermalige Titelträger aus Kaiserslautern treffen in der 2. Bundesliga zum ersten Mal aufeinander. Letztmals duellierten sich beide Teams vor über elf Jahren im Fußball-Oberhaus. Der 4:1-Erfolg der Schalker im März 2012 kostete dem damaligen Lautern-Trainer Marco Kurz den Job.

