Dutzende bunter Punkte über Bonn: Mit einem Massenstart von Heißluftballons hat am Freitag das 14. Ballonfestival Bonn begonnen. Nach der offiziellen Eröffnung durch Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne) stiegen rund 40 Ballons in den Himmel. Bis einschließlich Sonntag sollen immer wieder Heißluftballons und Luftschiffe über der Stadt schweben. Dazu gibt es in der Rheinaue ein Familienfest mit zahlreichen Aktionen, vor allem für Kinder.