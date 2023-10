Mit niedrigeren Temperaturen als zuvor und mit Wind hat das Herbstwetter nun definitiv Einzug erhalten in Nordrhein-Westfalen. Nachdem am Sonntag noch mit Regen- und Graupelschauern sowie Windböen von bis zu 70 Stundenkilometern gerechnet wurde, bleibt es am Montag laut einer Prognose des Deutschen Wetterdienstes zwar niederschlagsfrei und der Wind schwächt sich ab. Je nach Gegend wird es aber wohl nicht wärmer als 9 bis 13 Grad. Nachts ist im Bergland sogar Frost möglich. In den Tagen danach bleibt es ähnlich frisch. Gut möglich, dass einige Haushalte erstmals seit dem Frühjahr wieder ihre Heizung anmachen.