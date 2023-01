Ein 19 Jahre alter Fahranfänger ist in der Nacht zu Sonntag in Bünde (Kreis Herford) mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben vom Sonntag in einer Rechtskurve auf einer Landstraße. Warum der 19-Jährige aus Bielefeld dort die Kontrolle über seinen Kleinwagen verloren hatte und über die Gegenfahrbahn hinaus gegen den Baum geschleudert war, stand demnach aber noch nicht fest. Ein Zeuge alarmierte die Rettungskräfte, die den Verletzten bargen und in ein Krankenhaus brachten.