Die A2 in Richtung Hannover ist nach einem LKW-Unfall gesperrt. Laut Polizeiinformationen sei in der Nacht zu Freitag ein 39-jähriger Mann mit seinem LKW in die Mittelplanke gefahren. Ein Sprecher der Polizei teilte mit, dass Aquaplaning die Ursache dafür gewesen sein könnte. Dabei wurde der Fahrer und sein 40 Jahre alter Beifahrer leicht verletzt. Die A2 zwischen Herford/Bad Salzuflen und Herford-Ost ist seit dem Unfall gesperrt. Laut Angaben der Polizei dauert die Sperrung noch einige Stunden.