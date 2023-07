In Herne ist ein Balkon teilweise von einem Gebäude abgebrochen. Da sich zu dem Zeitpunkt niemand darauf oder darunter befand, gab es keine Verletzten, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Ein Anwohner habe den Balkoneinsturz am Freitagabend an dem Mehrfamilienhaus beobachtet und die Rettungskräfte alarmiert. Diese sperrten den Unfallort und holten alle Bewohner des Hauses aus ihren Wohnungen. Über die genaue Ursache des Einsturzes gab es laut Feuerwehr zunächst keine Informationen.