Ein Betrunkener soll mit einem Messer und einer Pistole vor Fahrgästen im Bahnhof Herne herumgefuchtelt haben. Mehrere Notrufe erreichten am Samstagabend die Polizei. Die Beamten rückten sofort mit starken Kräften aus, wie es am Sonntag hieß. Sie griffen einen 36-Jährigen in der Vorhalle auf. Er hielt ein größeres Messer in der Hand. Auf Aufforderung legte er das Messer ab und ließ sich widerstandslos festnehmen.