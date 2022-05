Eine 72-jährige Beifahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Herne ums Leben gekommen. Der Fahrer des Autos wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 74-Jährige soll am Donnerstagnachmittag die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Dabei kollidierte er zunächst mit einem am Fahrbahnrand parkenden Auto und prallte anschließend gegen einen Baum.