Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer ist in Wanne-Eckel im Ruhrgebiet nach einem Unfall gestorben. Der Mann sei in einer Kurve von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Zeugenaussagen zufolge prallte er anschließend gegen den Bordstein und einen Zaun. Der 29-Jährige verstarb am Sonntag noch am Unfallort.