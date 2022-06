Bei einem Einsatz auf einem Sportplatz in Herne wegen Ruhestörung sind Polizisten attackiert und beschimpft worden. Wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte, seien die Einsatzkräfte am Samstagabend kurz vor Mitternacht zu der Sportanlage gerufen worden. Aus einer Menge von rund 100 Personen seien sie dann angegriffen worden. Sie seien mit Bier überschüttet, bespuckt und beleidigt worden.