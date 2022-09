14 Rotkreuz-Teams aus ganz Deutschland sind am Samstag zu einem Wettkampf in Erste-Hilfe-Fähigkeiten in Dortmund angetreten. In der Innenstadt war dafür ein Parcours mit simulierten Notfallszenarien aufgebaut worden. Zu bewältigen waren Aufgaben aus den Bereichen Erste Hilfe und Sanitätsdienst, Technik und Sicherheit. Im Fokus standen aber auch Rotkreuz-Wissen und Herausforderungen rund um den Betreuungsdienst.