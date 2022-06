10.000 Hindus haben am Sonntag den Haupttag des Jahresfestes des Sri Kamadchi Ampal Tempels in Hamm gefeiert. Die Prozession um den bedeutenden Tempel verlief friedlich und ohne größere Zwischenfälle, wie ein Sprecher der hinduistischen Gemeinde in Deutschland mitteilte. Bei der Prozession wird die Statue der Göttin Kamadchi von Gläubigen um den Tempel getragen - begleitet von Blumen und Gesang.