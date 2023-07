Vier Menschen sind durch eine Kollision auf der L740 in Medebach (Hochsauerlandkreis) schwer verletzt worden. Ein 24-jähriger Autofahrer sei am Donnerstagabend in einer Kurve aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Auto einer 41-Jährigen zusammengestoßen, sagte ein Sprecher der Polizei im Hochsauerlandkreis am Freitagmorgen. Dabei wurden beide Menschen nach den Angaben des Polizeisprechers derart schwer verletzt, dass sie von Rettungshubschraubern ins Krankenhaus geflogen werden mussten. Der 20 Jahre alte Beifahrer des jungen Unfallverursachers sowie der 49 Jahre alte Beifahrer der Frau seien ebenfalls mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gefahren worden. Den Sachschaden bezeichnete der Polizist als erheblich. Die L740 musste für etwa drei Stunden gesperrt werden.