Ein 79-jähriger Autofahrer ist in Brilon im Hochsauerlandkreis bei einem Zusammenstoß mit einem Findling tödlich verunglückt. Der Mann sei am Dienstagabend mit seinem Lieferwagen unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Aus bislang unbekannten Gründen krachte er frontal gegen den freiliegenden Stein. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.