Der Brand eines Lastwagens und eines Baggers in Arnsberg (Hochsauerlandkreis) haben zu einem Schaden im sechsstelligen Bereich geführt. Der mit Holz beladene Lastwagen fing in der Nacht auf Donnerstag aus bisher unbekannter Ursache zu brennen an, sagte ein Polizeisprecher. Das Fahrzeug parkte in einem Industriegebiet im Stadtteil Hüsten, die Flammen griffen auch auf den daneben stehenden Bagger über. Der Lastwagen brannte vollständig aus, der Bagger wurde schwer beschädigt.