Bei einem mutmaßlichen Rennen zwischen zwei Autofahrern in Arnsberg (Hochsauerlandkreis) ist ein unbeteiligter Passant schwer verletzt worden. Eine 18-Jährige und ein 19-Jähriger seien am Samstagabend mit hoher Geschwindigkeit hintereinander her gefahren und dann mit ihren Autos auf einen Parkplatz abgebogen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Beim Abbiegen habe die 18-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen verloren und einen 55-jährigen Mann erfasst, der mit mehreren weiteren Menschen auf dem Parkplatz stand. Der 55-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht den Angaben zufolge nicht. Laut Polizei ist von einem illegalen Straßenrennen auszugehen, die Autos und Führerscheine der beiden Fahrer seien sichergestellt worden.