Ein 56 Jahre alter Mann ist in der Stadt Arnsberg (Hochsauerlandkreis) in ein parkendes Auto gefahren und dabei schwer verletzt worden. Er wurde vom Unfallort im Stadtteil Rumbeck in der Nacht auf Mittwoch ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Außer dem Fahrer selbst sei niemand verletzt worden. Die Schadenshöhe war am Morgen unbekannt. Beide Autos wurden abgeschleppt, da sie laut Polizeiangaben nicht mehr fahrbereit waren. Warum der Mann in das Auto fuhr, war am Mittwoch zunächst ungeklärt. Ein Atemalkoholtest habe ergeben, dass der 56-Jährige alkoholisiert war. Ihm wurde anschließend Blut abgenommen - die Ergebnisse der Untersuchung standen am Morgen noch aus.