Ein elf Jahre alter Junge ist bei der Abfahrt auf einer sogenannten Downhill-Strecke im Bikepark Winterberg gestürzt und schwer verletzt worden. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Unfall habe sich am Sonntag gegen 17 Uhr ereignet. Am Sonntagvormittag sei bereits ein 30-Jähriger im Bikepark schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ausgeflogen worden. Der Bikepark im sauerländischen Wintersportgebiet wirbt mit zahlreichen Strecken, zu deren Start man zurzeit unter anderem mit Lifts fahren kann.