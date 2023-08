Bielefeld-Hainan: Hochschulgründung in China in der Kritik

Hochschulen Bielefeld-Hainan: Hochschulgründung in China in der Kritik

Die Hochschule Bielefeld gründet auf der chinesischen Insel Hainan eine eigenständige Hochschule - und ist damit auf Skepsis im Bundesforschungsministerium gestoßen. "China wird gerade in Wissenschaft und Forschung immer mehr zum Wettbewerber und systemischen Rivalen", sagte eine Ministeriumssprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Zentral seien Wissenschaftsfreiheit, friedliche Nutzung gemeinsam erzielter Forschungsergebnisse und Rechtssicherheit bei Wissenschaftskooperationen. "Das spiegelt sich auch in der China-Strategie der Bundesregierung wider. Vor diesem Hintergrund sieht das BMBF das Projekt der Hochschule Bielefeld kritisch".

Die Einrichtung in Ostwestfalen-Lippe gab das Projekt vor einigen Wochen bekannt. An der Hainan Bielefeld University of Applied Sciences (BiUH) beginne in diesem Wintersemester der Lehrbetrieb für zunächst 140 Studierende aus zwölf chinesischen Provinzen auf einem Übergangscampus, teilte die Hochschule Bielefeld mit. Langfristig sollten an der BiUH 12.000 Personen ihre Bachelor- und Masterstudien etwa in Elektrotechnik, Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen absolvieren. Das digitale Medienhaus Table.Media hatte kürzlich berichtet, Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) distanziere sich von dem China-Investment.

Hochschulpräsidentin Ingeborg Schramm-Wölk betonte auf dpa-Anfrage, die akademische Freiheit werde garantiert, alle akademischen Aktivitäten wie Lehre und Forschung dienten friedlichen Zwecken. Die erste Bauphase des eigentlichen Campus soll zum Wintersemester 2025/26 abgeschlossen sein.

